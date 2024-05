Protagonista em 2023, Nestor mira engatar sequência como titular com Zubeldía

Rodrigo Nestor busca engatar uma sequência como titular do São Paulo sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o jogador, que foi protagonista no ano passado, tem ganhado cada vez mais espaço com o treinador argentino, passando na frente, inclusive, de James Rodríguez na briga por uma vaga no meio-campo da equipe.

Rodrigo Nestor foi titular nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Águia de Marabá, em Belém, pela estreia na Copa do Brasil, e, mais recentemente, contra o Vitória, domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

O retorno de Nestor é visto com bons olhos no São Paulo. Internamente acredita-se que o jogador pode se tornar uma das referências técnicas do elenco, sobretudo por já ter amadurecido desde a sua promoção ao time profissional e ganhado mais confiança ao marcar o gol que deu o título inédito da Copa do Brasil ao Tricolor, no ano passado.