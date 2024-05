Agentes querem usar Palmeiras para turbinar carreira de 'novo Suárez'

Os agentes de Luciano Rodríguez, atacante uruguaio de 20 anos, querem que ele passe por um grande clube do futebol sul-americano antes de concluir sua transferência para a Europa.

O que aconteceu

Luciano Rodríguez acertou com empresário brasileiro influente para buscar uma vaga em um grande clube no continente. Luciano assinou com a Talent Sports Agency, de Paulo Pitombeira, no final do ano passado, que gere a carreira em parceria com o agente uruguaio Maurício Machado.

O jovem ganhou destaque após marcar o gol do título do Uruguai sobre a Itália na final do Mundial sub-20, e posteriormente passou a ser chamado de "novo Suárez". Os agentes do atleta sabem que ele já pode dar o salto para o Velho Continente, mas querem que ele atue em uma equipe de grande destaque antes de partir. Dessa forma, o valor da transferência seria ainda maior do que uma saída do Liverpool-URU — sua atual equipe.