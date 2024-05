"Perfil de Europa": JP Chermont supera experientes para conquistar titularidade no Santos

No início da campanha do Peixe na Série B, o lateral se consolida como titular e vem mostrando o porquê tem sido escalado com frequência por Carille. Ele marcou o primeiro gol da vitória do Santos sobre o Avaí, por 2 a 0, pela segunda rodada da competição nacional. O tento foi o primeiro de Chermont com a camisa do Peixe no profissional.