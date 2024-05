Após ser improvisado no meio, Luciano supera Calleri na artilharia do São Paulo atuando no ataque

Já no clássico contra o Palmeiras Luciano atuou ao lado de André Silva e Calleri no setor ofensivo. Nesta formação, o camisa 10 pôde jogar de uma forma que lhe é mais confortável, mas seguiu tendo a função de conectar o meio-campo ao ataque e acabou sendo substituído na reta final do Choque-Rei por James Rodríguez.

No último domingo, contra o Vitória, Luciano voltou a ser atacante, de fato. Jogando ao lado de Calleri, o camisa 10 marcou os dois primeiros gols do São Paulo no Barradão, retomando o protagonismo habitual, e superando seu companheiro de ataque na artilharia do time em 2024.

Resta saber se nesta quarta-feira contra o Cobresal, no Chile, pela Libertadores, Luciano será mantido na posição que mais gosta. Com o retorno de Rodrigo Nestor ao time, há grandes chances de os dias do camisa 10 como meio-campista improvisado terem ficado para trás.