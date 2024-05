Flamengo agoniza antes de Tite rever Corinthians em papéis invertidos

A pressão ganha cada vez mais corpo: o técnico vem recebendo vaias de parte da torcida nas últimas semanas, vê seu ataque falhar (apenas três gols marcados no período em questão) e não encontra soluções em meio a um elenco recheado.

Eu tenho externado isso e vou repetir: primeiro é o respeito ao torcedor. Ele vai estar triste, e eu tenho respeito. Compete a mim e aos atletas, temos que respeitar o sentimento e as manifestações Tite, após derrota do Fla para o Palestino

Quem vive situação oposta é o Corinthians, próximo adversário do Flamengo. O time comandado pelo português António Oliveira não perde há quatro jogos e recupera a confiança que, por outro lado, acabou perdida pelos rubro-negros.

O mais importante é ganhar. Fizemos grande jogo contra o Fortaleza e não ganhamos. Hoje, não jogamos tão bem e ganhamos, conseguimos nosso objetivo. Parabéns aos jogadores pelo esforço e dedicação que estão tendo nessa sequência de quatro jogos em dez dias António Oliveira, após vitória do Corinthians sobre o Nacional

Tite vai rever o clube onde é (ou era, para alguns) ídolo. O treinador marcou história no alvinegro com títulos importantes e chegou, inclusive, à seleção brasileira graças ao trabalho realizado em São Paulo.

A relação entre as partes estremeceu justamente em outubro do ano passado, quando o técnico, em alta, deu "vácuo" nos paulistas, que vinham em momento conturbado. Dias depois, ele assinou com os cariocas — descumprindo uma então afirmação de que só comandaria times nacionais em 2024 e alegando "ajuste de datas".