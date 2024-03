São Paulo: Árbitro relata ameaças de presidente e dirigentes após clássico

Foram proferidas as seguintes palavras pelos dirigentes Fernando Bracalle Ambrogi [conselheiro], Carlos Belmonte Sobrinho [diretor de futebol], Julio César Casares presidente]: Safados, que pênalti foi esse, sem vergonhas, filhos da p***, vai tomar no c*, você não vai ficar em paz, desgraçados, o Abel apitou o jogo hoje'. Trecho da súmula

Foi identificado também os atletas não relacionados para a partida, Sr. Márcio Rafael Ferreira de Souza, proferindo as seguintes palavras contra a esquipe de arbitragem 'Vai tomar no c*, como dá um penalti desse, safado, você nunca mais vai apitar aqui', e o Sr. Wellington Soares da Silva, proferindo as seguintes palavras contra arbitragem 'safado, vai tomar no c*, filho da p***'. Trecho da súmula

De acordo com a súmula, a polícia precisou intervir e retirar os envolvidos: "Informo ainda que foi necessária a intervenção do policiamento local com escudos, para retirada das pessoas acima mencionadas".