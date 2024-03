Governo abre propostas técnicas de Fla-Flu, Vasco e Arena 360 pelo Maracanã

O governo do Rio abriu hoje (5) os envelopes com as propostas técnicas dos concorrentes na licitação do Maracanã. Os consórcios participantes são Fla-Flu, Maracanã Para Todos (Vasco e WTorre) e RNGD (Arena 360).

O que aconteceu

Os malotes com os documentos foram abertos diante da comissão que conduz o processo licitatório.

Um representante de cada consórcio assinou cada página de documento do concorrente.