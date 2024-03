Bayern x Lazio: onde assistir à volta das oitavas da Liga dos Campeões

Na fase de grupos o Bayern teve cinco vitórias e um empate, e se classificou na primeira colocação do Grupo A.

Mas perderam a invencibilidade no jogo de ida das oitavas, quando foram derrotados pela Lazio por 1 a 0.

Em seu último jogo, o Bayern empatou por 2 a 2 com o Freiburg, pelo Alemão.

Já a Lazio ficou na segunda colocação do Grupo E, atrás do Atlético de Madrid. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas, com sete gols marcados e sete sofridos.

Pelo italiano, perdeu seu último jogo por 1 a 0 para o Milan.

As equipes se enfrentaram em três ocasiões, com o Bayern vencendo duas e a Lazio uma - do último confronto.