Sucesso no passado, camisas de manga longa voltam ao mercado do futebol

Há o entendimento que tais materiais não são restritos à prática de esportes ou mesmo ambientes como o estádio, mas servem para utilização no dia a dia das pessoas.

"É uma peça que transcende o âmbito esportivo, passa a ser um artigo casual que pode ser usado fora do estádio, o que é importante para nós no sentido de atingir novos públicos e assim, ampliar as receitas do clube. A coleção agradou a torcida, que esgotou todas as peças que foram disponibilizadas", explicou Laura Louzada, gerente de marketing da Botafogo SA.

Porém, o frio tende a ajudar na saída dessas peças, cuja aceitação é maior na região sul.

As peças de jogo com manga longa aparecem constantemente na linha de produtos do Coritiba. Vivemos em uma cidade com o clima mais ameno, é um produto que agrada a torcida, que consegue utilizar no estádio e em eventos fora do esporte. Além disso, não podemos esquecer do aspecto comercial, em que passa a ser mais uma alternativa de produto oficial e pode reverberar em novas vendas para o clube

Arnaldo Garcia, diretor de marketing e novos negócios do Coritiba.