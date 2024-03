São Paulo leva multa de R$ 5 mil por barrar sala para coletiva do Palmeiras

O São Paulo foi multado pela Federação Paulista por vetar o uso da sala de imprensa do Morumbis para a entrevista coletiva de Abel Ferreira.

O que aconteceu

O Tricolor recebeu uma multa administrativa de R$ 5 mil pelo episódio. No entanto, cabe recurso.

A FPF se baseia no artigo 48 do Regulamento Específico do Paulistão. A disponibilização de um espaço para a realização da entrevista pós-jogo é uma obrigação da equipe mandante.