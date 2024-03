Federação divulga análise do VAR de pênalti para o Palmeiras no clássico

A Federação Paulista de Futebol publicou a conversa do árbitro Matheus Delgado Candançan com a VAR Daiane Muniz dos Santos no pênalti marcado para o Palmeiras no clássico contra o São Paulo.

O que aconteceu

O árbitro, inicialmente, avaliou que Rafael tocou a bola primeiro e depois houve o contato com Murilo. "O goleiro soca claramente a bola", afirmou Matheus.

A responsável pelo VAR viu falta e sugeriu a revisão. Ela argumentou que o Palmeirense "joga a bola" e depois é atingido pelo goleiro, atrasado, que chegou de maneira imprudente.