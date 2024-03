O que António precisa ajustar no Corinthians para decisão na Copa do Brasil

O técnico António Oliveira tem alguns desafios para preparar a equipe para o próximo jogo decisivo do Corinthians.

Prioridades no curto prazo

Eliminado matematicamente, o Corinthians apenas cumpre tabela na última rodada do Paulistão e o foco virou a Copa do Brasil. O clube vai para o duelo contra o Água Santa, no dia 10, sem pretensões no campeonato. O jogo que importa é no dia 14, contra o São Bernardo, em partida única disputada na casa do adversário — o empate leva a decisão para os pênaltis.

Atuações já melhoraram com António Oliveira, mas o time ainda tem pontos a evoluir. O Alvinegro reagiu após a sequência de cinco derrotas seguidas e sonhou em avançar no estadual, mas não conseguiu recuperar o prejuízo. Agora, terá que confirmar a participação na Copa do Brasil por outros meios.