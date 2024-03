Corinthians planeja amistosos para compensar prejuízo por eliminação

O Corinthians pretende fazer amistosos no período que terá após a eliminação precoce no Paulistão para amenizar o prejuízo que terá com a queda no torneio.

Perde aqui, ganha ali

O Alvinegro paulista ficará 19 dias sem jogar por competições oficiais. Depois de enfrentar o Água Santa no dia 10, pela última rodada do Paulistão, e o São Bernardo no dia 14, pela segunda fase da Copa do Brasil, o time só voltará a campo em 3 de abril, para a estreia na Sul-Americana. Serão duas partidas em cerca de um mês até o início do Brasileirão, no dia 13 do próximo mês.

O clube do Parque São Jorge quer fazer dois amistosos nesse período. A ideia é disputar esses duelos fora de São Paulo como forma de agradar aos torcedores mais distantes, e realizá-los no exterior não está descartado. Já era uma ideia da nova diretoria para o começo do ano, mas a falta de tempo hábil no começo da temporada inviabilizou a ideia.