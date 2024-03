Derrapada do Fluminense quebra série de finais contra o Flamengo no Carioca

Em 2019, na última final sem um dos dois rivais, a decisão foi entre Flamengo e Vasco. O troféu ficou na sala rubro-negra.

Classificação e jogos Carioca

O detalhe que apimenta a semifinal desta vez é o jejum do Fluminense em clássicos. Desde a final do Carioca 2023, vencida por 4 a 1, o time de Diniz não ganhou mais de qualquer um dos três rivais do Rio.

Agora chegou a hora de ganhar. Não tem para onde correr. Para ser campeão, vai ter que ganhar clássicos. Os jogos decisivos. É focar 100% no Carioca para ir em busca do tricampeonato. Renato Augusto, meia do Fluminense, revelado pelo Flamengo

Perda da vantagem

Se tivesse vencido o Botafogo, o Fluminense terminaria a Taça Guanabara em segundo e teria a vantagem em uma semifinal que seria contra o Nova Iguaçu, considerando os demais resultados da rodada.

Só que o tropeço fez com que o time de Diniz caísse para a quarta posição, ficando com três pontos a menos do que o Nova Iguaçu e um a menos que o Vasco.