Flamengo e Fluminense se enfrentam nas semis do Carioca; Botafogo fica fora

As semifinais do Campeonato Carioca estão definidas. De um lado, terá o clássico entre Flamengo e Fluminense, enquanto, do outro, o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco.

O que aconteceu

Os primeiros jogos vão acontecer no fim de semana que vem. Um duelo será no sábado e outro domingo (9 e 10 de março).

O UOL apurou que o Fluminense x Flamengo da ida será no sábado. Já Vasco x Nova Iguaçu fica no domingo, porque o cruz-maltino enfrenta o Água Santa, pela Copa do Brasil, na quinta-feira.