Leandro Damião marca de letra e estreia com gol no Coritiba; veja

No primeiro jogo com a camisa do Coritiba, Leandro Damião marcou golaço de letra diante do Cianorte. A partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paranaense terminou com vitória do Coxa por 4 a 0.

O que aconteceu

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Damião recebeu passe rasteiro de Natanael, antecipou o goleiro e tocou de letra para o fundo das redes (veja abaixo). Na comemoração, o atacante fez o sinal do 'bigode', homenagem para seu pai Valtinho.

O gol foi o primeiro de Leandro Damião com a camisa do Coxa Branca. Contratado no início do ano, o atacante aprimorou a parte física e fez sua estreia na partida decisiva contra o Cianorte.