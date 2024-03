Haaland perde gol inacreditável e deixa Guardiola maluco no banco; veja

O lance foi tão incrível que o técnico Guardiola, do City, ficou transtornado no banco de reservas.

Pep after the Haaland miss ??



pic.twitter.com/0JNlD3Srq3 -- Janty (@CFC_Janty) March 3, 2024

O gol do United, ainda no primeiro tempo, foi marcado por Rashford, que acertou um chute forte no ângulo e marcou um golaço.

No segundo tempo, Phil Foden marcou duas vezes e Haaland se redimiu do erro bizarro ao também anotar seu gol.