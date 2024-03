Tite diz que Zico jogava mais que Messi e Maradona: 'Mais completo que vi'

Durante encontro com Zico, Tite surpreendeu os amantes do futebol e comparou a qualidade do Galinho com Messi e Maradona. O técnico do Flamengo colocou o ídolo brasileiro à frente dos argentinos.

O que aconteceu

Em material produzido pela TV do Flamengo, Tite bateu um papo com Zico e rasgou elogios para o Galinho. A conversa vai ao ar amanhã (3), nos canais oficial do clube carioca, em homenagem ao aniversário do ídolo rubro-negro.