Flamengo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Defesa forte: o Fla ainda não sofreu gols sob o comando de Tite no Carioca. Com um sistema defensivo forte, o rubro-negro só precisa se manter assim para chegar até a final, já que teria a vantagem do empate na semi.

Motivo para desconfiar

Madureira com objetivos: a última rodada colocará na frente do Flamengo um time que ainda busca algo no Carioca. O Madureira é o oitavo e quer se confirmar na Taça Rio. Conquistar o torneio que envolve do quinto ao oitavo colocados dá uma vaga na Copa do Brasil.