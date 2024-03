Ex-Fla faz 5º gol em 5 jogos, comanda vitória do Fulham e é aplaudido de pé

Com faro de gol e presença de área, Muniz balançou as redes e ampliou a vantagem aos 32 minutos. Já para fechar a conta, Adama Traoré marcou nos acréscimos e garantiu a vitória do Fulham.

Rodrigo chegou ao quinto gol marcado nas últimas cinco partidas do Fulham.

5?? matches

5?? goals



Rodrigo Muniz is on fire! #FULBHA pic.twitter.com/6caxQTJrfZ -- Premier League (@premierleague) March 2, 2024

Ovacionado pelas arquibancadas

Depois da incrível atuação, Rodrigo foi aplaudido de pé pelos torcedores no momento em que foi substituído. O atacante deixou o campo aos 38 minutos do segundo tempo.

No próximo sábado (9), Rodrigo Muniz e companhia entram em campo novamente para enfrentar o Wolverhampton. A bola rola às 12h (de Brasília). Já o Brighton, que estacionou na nona colocação, foca na Liga Europa e encara a Roma na próxima quinta-feira (7), às 14h45.