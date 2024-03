Cássio fala sobre críticas e brinca com António: 'Se exaltou um pouquinho'

O goleiro Cássio voltou a ser titular do Corinthians após dois jogos na vitória por 3 a 2 sobre o Santo André e falou sobre o período fora do time em que houve pedidos pela manutenção de Carlos Miguel.

Fiquei feliz pelo Carlos Miguel, tentou fazer o melhor pelo Corinthians. Se cria muito uma expectativa, uma situação de rixa, mas não só o Carlos Miguel, como o Donelli, todos os goleiros vem representando bem o Corinthians. Difícil você agradar mais de 30 milhões de torcedores. Diz um cara que é unânime em 30 milhões que eu bato palma. Estou aqui para ajudar o Corinthians e os outros também, como eu sempre fiz nos meus 12 anos de clube

Cássio cumpriu suspensão automática pela expulsão no clássico contra o Palmeiras e depois ficou fora do jogo na Copa do Brasil com um incômodo no quadril. Em sua ausência, Carlos Miguel foi titular na derrota para a Ponte Preta e vitória sobre Cianorte.