'Eu não levaria Richarlison, Casemiro e Marquinhos para seleção', diz Casão

O colunista Walter Casagrande aprovou no Fim de Papo as novidades da primeira convocação de Dorival Jr. na seleção brasileira, mas ponderou que não convocaria alguns dos jogadores mais experientes da lista.

'Eu não levaria Raphinha, Richarlison, Marquinhos e Casemiro': "Eu não convocaria Raphinha, não levaria o Richarlison nesse momento, não levaria Marquinhos e não levaria Casemiro. Casemiro fez um gol no último fim de semana, mas ele está na lista de dispensa do United, ele não foi bem no United. Então, esses quatro jogadores eu daria um tempo".

'Ele apostou na experiência dos caras contra os europeus': "Entendo que vai ser a estreia dele, contra Espanha e Inglaterra, uma pedreira, dois times melhores que o nosso, dois times que estão mais prontos, dois times que estão entrosados, com uma tática definida, e ele vai encarar de peito aberto esses cara lá, o risco de perder e perder bem é grande. Então, talvez, ele tenha apostado na experiência dos caras. O Richarlyson joga na Inglaterra, Marquinhos e Casimiro".