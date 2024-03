Gostei muito das novidades da primeira lista da seleção de Dorival Junior

Gostei da primeira convocação da seleção brasileira feita pelo Dorival Jr. Também achei as respostas dele sinceras e diretas, o que me deu esperança de algo diferente daqui pra frente.

Dorival foi verdadeiro quando disse que as mudanças serão feitas aos poucos, porque não seria prudente fazer uma revolução radical. No texto que publiquei mais cedo aqui na coluna sobre as possíveis novidades, só Wendell, do Porto, não estava na lista.

Rafael e Pablo Maia, do São Paulo, Murilo, do Palmeiras, Beraldo, do PSG, e Andreas Pereira, do Fulham, são nomes que eu já imaginava que estariam na lista e foram mesmo. No entanto, senti falta de Vitor Roque no lugar de Richarlison, apesar de entender sua convocação. Acho que o atacante do Barcelona é mais jogador que o atleta do Tottenham.