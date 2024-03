Corinthians tira o pé no mercado e quer arrumar as contas após reformulação

O momento é de "respirar" e acertar as contas após o investimento inicial feito para ter um time competitivo. O Alvinegro paulista precisou repor a perda dos 13 atletas que deixaram o time na virada do ano e gastou mais de R$ 125 milhões de forma parcelada — sem contar taxas e comissões. Quatro das contratações foram de jogadores que estavam livres no mercado.

Augusto Melo e Fabinho Soldado no jogo do Corinthians contra a Portuguesa, pelo Paulistão Imagem: Marco Galvão/Agência Estado

O clube do Parque São Jorge trabalha para estancar a sangria da dívida, que é de pelo menos R$ 1,5 bilhão. O valor, inclusive, gera divergência entre a atual e a antiga diretoria. A gestão de Augusto Melo contratou uma auditoria que, em resultados preliminares, aponta que o valor pode ser de até R$ 2 bi — o documento deve ser divulgado em 45 dias.

O Corinthians, portanto, vai focar na busca por novas parcerias e em outras formas de fazer receita. Além dos acordos já fechados de patrocínio máster com a Vai de Bet (R$ 370 milhões por três anos) e pelas placas de publicidade com a Brax (R$ 240 mi por cinco anos), o clube costura a venda dos naming rights do CT e pretende arrecadar mais de R$ 200 milhões com o negócio.

Contratações do Corinthians em 2024