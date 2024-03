Para Rojas, Corinthians está forçando saída ao não pagar atrasados

O meia Matías Rojas não compareceu ao treino de hoje do Corinthians. Pessoas ouvidas pela coluna dentro do Corinthians, staff de jogadores e companheiros do paraguaio usaram o temos "abandono" do clube para comentar a situação. A informação foi divulgada pelo jornalista Benjamim Back e confirmada pelo UOL.

A coluna apurou que, antes de faltar aos treinos, Rojas alegou para companheiros de time que o Corinthians não arcou com os compromissos financeiros por não querer sua permanência no elenco. Resumindo: Na visão do paraguaio, o atraso da parcela de pagamento de dívida deste mês é uma espécie de maneira que o Corinthians encontrou para evidenciar que não quer mais contar com o jogador.

À coluna, o Corinthians disse que está apurando internamente os fatos para saber o motivo da falta do jogador. Apesar da alegação do paraguaio, o Timão não vê com bons olhos a saída do atleta por falta de pagamento. Rojas pode acionar a Fifa e gerar um enorme prejuízo ao Corinthians, que teria que pagar o contrato integral do atleta, que só encerra em 2027.