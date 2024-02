'Weverton está inseguro independente do que o Abel pediu', diz Alicia

'É um mau momento do Weverton': "Parece que ele está inseguro na tomada de decisão (vou ou não vou, tiro a bola ou não tiro, saio agora ou daqui a um segundo) e isso tem levado a oportunidades. Ontem mesmo, contra a Portuguesa, as duas maiores chances do jogo inteiro foram oferecidas por erros do Weverton - um deles ele mesmo salvou, no primeiro tempo, e no segundo tempo a zaga conseguiu tirar a bola. É um mau momento do Weverton".

Classificação e jogos Paulista

Tironi: 'Será difícil Carpini usar James Rodríguez de titular no São Paulo'

Eduardo Tironi avaliou que será difícil James Rodríguez ser titular do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, mesmo com o desfalque de Calleri, suspenso. Para ele, Thiago Carpini não mostrou empolgação com a reestreia do meia colombiano, que entrou bem e marcou na vitória por 3 a 0 contra a Inter de Limeira.

Alicia: 'Corinthians não se classificar no Campeonato Paulista é vergonhoso'