Tironi: 'Será difícil Carpini usar James Rodríguez de titular no São Paulo'

O apresentador Eduardo Tironi avaliou no UOL News Esporte que será difícil James Rodríguez ser titular do São Paulo no clássico contra o Palmeiras, mesmo com o desfalque de Calleri, suspenso. Para ele, Thiago Carpini não se empolgou com a reestreia do meia colombiano, que entrou bem e marcou na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira.

O Carpini foi comedido, com todos os poréns. 'Assim que ele tiver a condição', 'atuação satisfatória', ele não empolgou. Minha leitura é que não sei se o James vai ser titular no fim de semana contra o Palmeiras, eu acho que não. Foi bem discreto nos elogios o Carpini. Eduardo Tironi

