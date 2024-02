Sport quer banir torcedores envolvidos; Fortaleza cobra 'punição severa'

Romão também fez questão de deixar claro que o clube não tem relação ou vínculo com as torcidas organizadas do Sport. O presidente reforçou que não dá ingressos ou cede espaço no estádio para esses torcedores.

"A partir de agora, no âmbito administrativo, vamos restringir ainda mais e fazer o que pudermos fazer, porque não vou admitir mais atos como este. Isso está manchando a imagem do clube e um impacto financeiro, porque nenhum patrocinador quer ter seu nome atrelado com atitudes como esta", completou.

Nesta semana, o Sport fez um ofício pedindo a exclusão de 34 sócios do clube, bem como penalidade disciplinar e administrativa de impedimento a eles, que têm histórico de crimes em estádios e praças públicas.

Fortaleza que 'punição severa'

"Acho que, acima de tudo, tem que ter punição severa. Com todo respeito, a torcida organizada do Sport tem histórico dessa prática de violência e o Fortaleza foi mais uma, a pior de todas. Acho que a falta de punição que não tiveram em outras oportunidades, fez com que fizessem o atentado contra a gente e, se não foram punidos, vão fazer de novo", falou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, também em participação no programa.

Paz comentou que o clube rompeu com as organizadas no ano passado. Em 2023, torcedores do Leão do Pici brigaram entre si no setor visitante da Neo Química Arena.