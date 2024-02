Sport pede expulsão de 34 sócios após ataque ao ônibus do Fortaleza

A presidência do Sport fez um ofício, hoje (26), pedindo a exclusão de 34 sócios do clube, bem como penalidade disciplinar e administrativa de impedimento a eles, com histórico de crimes em estádios e praças públicas. O pedido foi feito após torcedores da equipe pernambucana atacarem o ônibus do Fortaleza na semana passada.

O que aconteceu

O clube ainda requereu à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco a relação de membros de torcidas organizadas com crimes cometidos dentro e fora dos estádios.