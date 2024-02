Justiça dá razão à Globo e anula indenização de R$ 156 milhões à Ferj

O Tribunal de Justiça do Rio deu uma decisão favorável à Globo contra a Ferj, no processo relacionado à rescisão do contrato do Campeonato Carioca, em 2020. Com isso, foi anulada uma indenização da emissora para a federação no valor de R$ 156 milhões.

O que aconteceu

O entendimento foi de que a Lei do Mandante, ainda como MP, não poderia derrubar o direito adquirido da Globo e o contrato em vigor na ocasião. Com isso, o comportamento do Flamengo na situação foi considerado ilegítimo. O caso foi julgado no último dia 21.

A Justiça considerou que houve o rompimento da exclusividade da Globo. A emissora não tinha todos os jogos, mas contava com a exclusividade de transmissão, pelas regras em vigor até a Lei do Mandante. Com esse cenário, entendeu-se que a ruptura contratual feita pela Globo foi legítima.