Corinthians vivo, Palmeiras líder: veja tabela geral e cenários do Paulista

Palmeiras e Santos lideram classificação geral e já estão garantidos nas quartas Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

E no rebaixamento?

Portuguesa, Guarani, Ituano e Santo André são os mais ameaçados — matematicamente, no entanto, até Corinthians e Botafogo-SP podem cair.

A Lusa vive um cenário incomum: está lutando contra a queda, mas é vice-líder do Grupo A e, neste momento, está avançando rumo às quartas de final. A equipe encara em casa o Mirassol no fim de semana e fecha a atual etapa diante do Novorizontino no interior.

Guarani e Ituano jogam a próxima rodada longe de seus estádios, contra Botafogo-SP e Inter de Limeira, respectivamente. A equipe de Campinas supera o oponente na tabela só pelo saldo de gols.

Por fim, o Santo André, que ainda não venceu no estadual, tem missões bastante complicadas para evitar o rebaixamento: o time do ABC mede forças com o Corinthians, no sábado (2), e com a Ponte Preta, no outro fim de semana. O curioso é que, mesmo no atual panorama, o clube pode se classificar na vice-liderança do Grupo A caso ultrapasse Ituano e Portuguesa.