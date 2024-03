CBF nega pedido de clubes para paralisar Brasileiro durante a Copa América

Em ofício à CBF, os clubes requisitaram que as datas das oitavas de final, quartas de final e finais da Copa do Brasil fossem remanejadas para dar espaço para rodadas do Brasileiro. Além disso, foi pedido que se reduzisse o tempo de descanso entre os jogos para três dias em vez de quatro dias.

A CBF rejeitou com as seguintes respostas: 1) as finais da Copa do Brasil após o Brasileiro poderiam conflitar com o Mundial de Clubes. 2) haveria período de quatro meses sem jogos da Copa do Brasil 3) prejuízo à dinâmica das competições 4) parceiros da Copa do Brasil ficariam contrariados 5) Haveria desfalques na Copa do Brasil.

Veja a nota da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em resposta ao ofício enviado em 15 de fevereiro por clubes da Série A, solicitando alteração do Calendário Nacional do Futebol Masculino de 2024, em função da 48ª edição da Copa América de Seleções, vem a público prestar os esclarecimentos necessários.

A entidade agradece e considera essencial este diálogo amplo e permanente entre Clubes, Federações e CBF para melhoria e desenvolvimento do Calendário e de todo o Futebol Brasileiro e suas competições. A elaboração do calendário brasileiro de competições é de extrema complexidade, precisando ser adequado e harmonizado com os calendários divulgados pela FIFA e CONMEBOL, e, também, por exigências específicas da legislação brasileira (Lei Pelé e Lei Geral do Esporte).

Ao receber a proposta e em respeito aos envolvidos, a CBF imediatamente acionou diferentes áreas internas da entidade para a realização de estudos e simulações, o que demanda tempo. Também consultou os parceiros comerciais envolvidos na competição, entre eles a principal empresa detentora dos direitos de transmissão da Série A da Copa do Brasil.