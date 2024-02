Transmissão ao vivo de ASA x Internacional: onde assistir com imagens

O Colorado atua fora de casa na primeira fase, mas tem a vantagem do empate para se classificar.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Classificado no Gaúcho, o Internacional vem embalado após a vitória por 3 a 2 no clássico com o Grêmio no Beira-Rio.

Já o ASA empatou em 2 a 2 com o Murici pelo último confronto, válido pelo Campeonato Alagoano.

ASA x Internacional -- Copa do Brasil

Data e horário: 28 de fevereiro, às 20h (de Brasília)

Local: Fumeirão, em Arapiraca (AL)