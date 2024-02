Onde vai passar Portuguesa x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

O Palmeiras mede forças com a Portuguesa hoje (28), às 19h30 (de Brasília), no Canindé, em partida atrasada da quinta rodada do Campeonato Paulista.

A transmissão do jogo será na TNT e HBO Max.

O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Paulistão. A equipe de Abel Ferreira pode assumir nesta quarta a liderança da classificação geral.