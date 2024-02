Gabriel Jesus vê Endrick 'acima' e quer voltar 'bem' ao Palmeiras

Ganhar a Libertadores pelo Palmeiras é um sonho de Jesus, como a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões. "Tenho vontade de voltar para o Palmeiras, sim. Mas, se for para voltar, quero voltar bem. Não para pendurar as chuteiras", disse Gabriel Jesus.

A gente [Endrick e eu] jogou contra a Argentina um pouco. Deu para aproveitar, duas crias do Verdão. Eu me vejo nele na questão de vir da base do Palmeiras. Agora, como jogador, não. Ele surgiu mais cedo. Virou profissional com 15, 16 anos. Eu estava na várzea com essa idade. Eu cheguei no Palmeiras com 15 anos. O Endrick tem só 17. Ele tem um potencial gigantesco. Eu com 17 e ele com 17, ele está um patamar acima.

Gabriel Jesus, em entrevista ao canal "Cartoloucos".