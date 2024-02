Árbitro inventa palavra ao anunciar decisão a torcedores no México; assista

O árbitro Luis Enrique Santander inovou ao falar uma palavra que simplesmente não existe durante Monterrey 0x0 Toluca, jogo do Campeonato Mexicano realizado ontem (assista abaixo).

O que aconteceu

O juiz assinalou pênalti cometido por Andrés Pereira, dos visitantes, em Berterame, dos donos da casa. O ato ocorreu nos minutos finais do 1° tempo.

Santander, no entanto, foi checar a jogada na cabine do VAR após ouvir a recomendação do árbitro responsável pelo vídeo.