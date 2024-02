'Vilã da história é a CBF': Mauro Cezar concorda com reclamação dos clubes

O colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no UOL News Esporte que a principal responsável pela bagunça no calendário do futebol brasileiro é a CBF. Segundo ele, os clubes pecam pela subserviência à entidade, mas foi ela quem definiu que o Brasileirão 2024 terá nove rodadas durante a disputa da Copa América.

'Os clubes pecam pela subserviência à CBF': "Tem um ponto importante que as pessoas falam: 'ah, os clubes concordam com o calendário e depois querem mudar'. Ninguém concorda com calendário nenhum, a CBF vai lá e coloca o calendário, publica no site dela e dá uma banana para todo mundo. Era assim com outros presidentes e é assim com o atual. Eles vão lá e divulgam: o calendário é esse e ponto, acabou; ou seja, vai ter jogos com a Copa América em andamento. Eles não perguntam ao Flamengo, ao Palmeiras, ao São Paulo, ao Vasco, ao Cruzeiro, ao Atlético-MG, ao Grêmio, ao Bahia: 'e aí, está legal esse calendário, o que vocês acham de ter jogo durante a Copa América?' Até porque, se falasse, é claro que alguém ia reclamar. Opa, isso aqui não, vamos mudar esse negócio. Essa é a questão, a CBF que cria essa situação, nesse ponto aí, os clubes pecam muitas vezes pela subserviência, por ficarem alinhados com a CBF e não reclamarem em pontos importantes, mas ela divulga o calendário, joga o calendário e dane-se".

'A vilã da história é a CBF': "Quando as pessoas falam que os clubes concordam, elas de certa forma acabam perdoando a vilã da história, que é a CBF, que mantém esse calendário para que os estaduais, que são do interesse das federações, que sustentam o presidente da CBF no sentido de elegê-lo, e por isso os estaduais ocupam um pedaço grande do calendário. Nós estamos em março, o normal, o correto, adequado, seria que nessa última semana de fevereiro estivesse terminando os estaduais e começasse já o Brasileiro, um mês antes. Se isso acontecesse, poderia parar na Copa América sem problema, para na Copa América. Ou então, que ela fizesse o quê? 'Olha, os estaduais vão parar em fevereiro, começa o Brasileiro em março e vamos disputar as fases finais dos estaduais durante a Copa América'. Por que ela não fez isso? Ah, mas aí os times pequenos vão ter que manter seus times até lá. Ótimo, assim não manda essa turma toda embora".