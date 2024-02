São Paulo inscreve James Rodríguez, e meia deve viajar para reestreia

O São Paulo inscreveu James Rodríguez no lugar de Luiz Gustavo no Paulistão e teve a troca na lista confirmada hoje (26). O colombiano, inclusive, deve viajar para Brasília, onde o time joga contra a Inter de Limeira, nesta quarta-feira (28), no Mané Garrincha, em jogo atrasado da quinta rodada - a partida foi remarcada por causa da final da Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo contra o Palmeiras.

Luiz Gustavo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e vai perder o restante do Paulistão por causa da recuperação. O regulamento do estadual permite a troca na lista A, caso haja um laudo médico que prove que o jogador inscrito não terá mais condições de jogar a competição.

Na lista de inscritos do São Paulo no Paulistão consta a troca confirmada do volante por James.