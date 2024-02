Milly: 'O Santos está posicionado em relação a estupro, o Santos não liga'

A colunista Milly Lacombe criticou no Fim de Papo o churrasco no CT do Santos com a presença de Robinho, condenado por estupro na Itália. Segundo ela, essa também é uma forma de o clube se posicionar em relação ao caso.

O Santos está posicionado em relação a estupro, o Santos não liga, está tudo certo, está tudo bem. Isso é uma posição, gente. A gente precisa entender que não tem ninguém que não esteja posicionado. Essa é a punição que o Santos toma a respeito de estupro — o Santos não liga, está tudo certo. Milly Lacombe

Em nota, o Santos negou que tenha tido convite ou participação de Robinho na confraternização.