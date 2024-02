Membros da Gaviões barram bolsonaristas em metrô de SP: 'Não vão entrar'

Assim que o trem chegou à estação Paraíso e as portas se abriram, manifestantes favoráveis a Jair Bolsonaro tentaram entrar no metrô. Vestidos de verde e amarelo, eles participaram de um ato na avenida Paulista em defesa do ex-presidente.

"Aí, ninguém entra. Não vão entrar, não. Pode voltar", falaram alguns membros da torcida. Os corintianos se posicionaram na porta e fizeram uma espécie de barreira.

Uma das manifestantes se irritou, questionou o motivo da atitude e acabou não respondida. Os membros da Gaviões, então, passaram a bradar músicas relativas ao time: "Timão, e ô", gritaram eles.

Não houve qualquer tipo de confusão, e o metrô seguiu normalmente o trajeto rumo à estação Ana Rosa.

Há outros vídeos que circulam nas redes sociais mostrando corintianos contrários a bolsonaristas. Os atos ocorreram em outras estações do transporte público paulistano.

O UOL entrou em contato com a assessoria da Gaviões, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver um posicionamento.