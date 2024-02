Ponte vence, quebra série de António e deixa Corinthians mais longe da vaga

A Ponte Preta aumentou o drama do Corinthians no Campeonato Paulista. Com gol de Iago Dias, a Macaca venceu o Timão por 1 a 0 em plena Neo Química Arena, hoje (25), em jogo válido pela décima rodada.

Com a derrota, o Corinthians permaneceu com 10 pontos e na lanterna do Grupo C (veja situação abaixo).

Já a Ponte subiu para 16 pontos e entrou na zona de classificação do Grupo B. A equipe de Campinas recebe o Novorizontino no domingo (3), às 17h (de Brasília).