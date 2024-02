Vampetaço: por que cartaz com Vampeta pelado apareceu em ato pró-Bolsonaro

O ato é uma espécie de cancelamento virtual, que deixou as redes sociais rumo aos muros recentemente — como no caso da manifestação de ontem, por exemplo. A ação foi de opositores do ex-presidente.

O funcionamento é simples: quando uma pessoa participa de algo considerado desagradável ou "errado", os autores do "Vampetaço" enchem seu perfil com fotos do ensaio nu do ex-jogador. Ele posou pelado, ainda em 1999, para a extinta revista "G Magazine".

Ontem, as imagens foram expostas em cartazes fixados no muro vizinho ao Juizado Especial Federal, em frente à estação Trianon-Masp. A região é uma das mais movimentadas da Paulista.

Os caras meteram um vampetaço na Paulista pic.twitter.com/kimcnDIBBU ? Seja Subversivo (@sejasubversivo) February 25, 2024

A parte íntima do ex-volante foi tampda com o seguinte termo: "cease fire" ("cessar-fogo", em inglês). A mensagem tem relação com o conflito Israel-Hamas e pede o fim dos ataques.