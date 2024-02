Órgão descarta violações em lago artificial de Neymar; secretaria contesta

Ainda de acordo com o instituto, "no momento da vistoria não foram verificadas violações à legislação ambiental vigente". O Inea encaminhou um ofício ao Ministério Público, elaborado após diligências na residência objeto da denúncia, no início em 10/01/2024.

A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba contesta. Em nota enviada ao UOL, o órgão ressalta que "auto de infração foi mantido pelas instâncias superiores, robustecendo de legalidade o ato praticado pela autoridade ambiental municipal". A secretaria lembra ainda que "a competência para a emissão do licenciamento ambiental é de âmbito municipal".

O MPRJ informou "há intervenção no local". "A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Angra dos Reis informa que há intervenção no local para apuração de possível dano ambiental", disse.

A operação aconteceu em junho do ano passado, após uma denúncia de crime ambiental. À época, a Secretaria de Meio Ambiente avisou em nota que aplicaria uma multa, com valor estimado em R$ 5 milhões, "segundo estimativas e diante do dano ambiental causado". A denúncia aconteceu após imagens que mostravam uma grande obra na casa do jogador, que teria promovido desmatamento, quebra de rocha e desvio de um rio. A atividade foi interditada.

Ação descobriu infrações ambientais. Foram apontados: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplenagem, escavação e movimentação de pedras e rochas sem autorização.

Nota do Inea

"O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informa que foi comprovado ao mesmo nos autos do processo que o lago artificial foi implantando em 2007, pelo antigo proprietário do imóvel e o atual realizou reforma paisagística. No momento da vistoria não foram verificadas violações à legislação ambiental vigente. Em 10/01/2024, o Inea encaminhou um Ofício ao Ministério Público com a cópia do relatório de vistoria elaborado após diligências na residência objeto da denúncia".