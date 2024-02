Jogador é internado em coma induzido após bater cabeça em campo; assista

O atendimento médico em campo levou cerca de oito minutos. O jogador deixou o gramado de maca, mas consciente.

Elis passou por uma cirurgia na noite do último sábado. Ele deu entrada no hospital com suspeita de traumatismo cranioencefálico e o procedimento foi um sucesso.

Classificação e jogos Francês

O jogador segue em observação. Ainda não se sabe se o atleta terá possíveis sequelas no futuro.

#VTVNoticias Así fue la jugada en la que Alberth Elis sufrió la lesión en su cabeza.

Según información su estado de salud es delicado.#VtvSomostodos

¡Conéctese con nosotros!

📺 https://t.co/4Ho7ymbVYJ pic.twitter.com/btXsr4XQ1Y -- VTV Somos Todos (@VTVSomosTodos) February 25, 2024

Vitória dedicada ao atacante

O Bordeaux venceu por 1 a 0, gol do esloveno Zan Vipotnik, aos 40 minutos do primeiro tempo. O técnico do Bordeaux, Albert Riera, fez questão de dedicar o resultado ao atacante.