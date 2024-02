Inter reage duas vezes, vira no fim e bate Grêmio em Gre-Nal eletrizante

O Inter começou melhor, mas viu o Grêmio sair na frente com um gol contra. A equipe colorada dominava a posse de bola e tentava tomar a iniciativa no ataque nos primeiros minutos, quando o Tricolor abriu o placar em lance infeliz do lateral Renê.

Melhor no primeiro tempo, o Inter buscou o empate. Os comandados de Coudet não se abateram com o gol sofrido e buscaram o empate em bom lance de Maurício. A virada quase veio com Alan Patrick, mas as equipes foram para o intervalo com o placar igualado.

O segundo tempo começou mais aberto e com chances para os dois lados. O Grêmio aproveitou primeiro, e voltou a liderar o placar com gol de Villasanti. Alario empatou de novo alguns minutos depois.

Nos últimos minutos, o jogo voltou a ficar mais travado. Depois do empate do Inter, as equipes ficaram mais tensas e as chances de gol minguaram.

Alan Patrick decidiu nos acréscimos. O meia do Inter sofreu pênalti de Kannemann. O camisa 1 foi para a cobrança e marcou o gol da virada.

Lances importantes e gols

0x1: Aos 15 minutos de jogo, Reinaldo cruzou na área e ninguém do Grêmio apareceu. Renê tentou dominar para o goleiro Anthoni, mas pegou mal na bola, que ganhou velocidade e morreu no cantinho do gol.