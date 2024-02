'James ainda é o craque imaginário no São Paulo', afirma Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro destacou no Posse de Bola que James Rodríguez ainda não passou de um "craque imaginário" no São Paulo. Ele comentou a reintegração do meia colombiano ao elenco tricolor e ressaltou os desafios que Thiago Carpini terá para encaixar James no time.

'James ainda é o craque imaginário no SPFC': "O Carpini vai colocar o James direto no time titular? Não sei. O Carpini vai conseguir colocar o James no banco, coisa que ele não faz desde o jogo do Athletico-PR? Também não sei. O James ainda é o craque imaginário, no São Paulo ele não fez nada. Aliás, o James, contra a LDU, perdeu um pênalti que poderia ter levado o São Paulo à semifinal e depois à decisão. Esse é o grande lance do James no São Paulo até o momento, foi o único jogador que perdeu pênalti naquele dia, e foi assim que a LDU, perdendo o jogo, avançou e foi campeã da Copa Sul-Americana".

'Aí está o grande desafio do Carpini...': "Então, para o James jogar no São Paulo, depende de o técnico conseguir montar um sistema que permita a presença dele. Para o James jogar, alguém vai ter que rodar, alguém grande, pode ser o Luciano, e aí está o grande desafio do Carpini como técnico de um time grande pela primeira vez. Ele vai ter que sujar os dedinhos dele, não tem como, e essa é uma discussão que vai ficar para daqui a quatro jogos, mas já está colocada".