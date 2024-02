Ponte acaba com a farra do Corinthians e também quebra tabu em Itaquera

Yuri Alberto estava em campo, para surpresa ampla, geral e irrestrita.

Caso não vencesse, o Corinthians poderia dizer adeus à classificação, porque nem mesmo a vitória a garantiria.

Wesley, mais uma vez, era quem desafogava o Corinthians e criava as jogadas mais agudas.

A Ponte, brigando com o Água Santa por vaga, só se defendia e agradecia a Fagner pelos erros seguidos do lateral.

Garro confirmava ser bom jogador e Romero via a zaga salvar na linha fatal mais um gol seu, o do empate.

Os primeiros 45 minutos terminaram com a Macaca na frente no que era sua primeira vitória no estádio corintiano, na décima partida. Havia conquistado, no máximo, um empate.