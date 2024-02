Copa do Brasil terá 'replay', clássicos, duelo operário e mais; veja raio-x

Um dos destaques desta edição vai para um duelo com espécie de "replay": Cianorte x Corinthians. Paranaenses e paulistas jogaram pela Copa do Brasil em 2005 — mas no sistema de ida e volta. Na ocasião, o alvinegro perdeu a 1ª partida por 3 a 0, mas se recuperou e evitou a eliminação precoce no Pacaembu.

Dois clássicos estaduais marcam o pontapé inicial da competição: Audax x Portuguesa, no Rio, e Capital x Tocantinópolis, no Tocantins. Os dois embates ocorrem na noite de amanhã, e a dupla de mandantes está em sua primeira participação no torneio.

Há outros sete estreantes na Copa do Brasil: Água Santa-SP, Amazonas-AM, Grêmio Sampaio-RR, Itabuna-BA, Manauara-AM, Olaria-RJ e Petrolina-PE

Outra curiosidade é o confronto "operário". O Operário-MS recebe o Operário-MT no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, na semana que vem. Um outro Operário também joga nesta fase da Copa do Brasil: o de Várzea Grande (MT) — a equipe encara o Criciúma no mesmo dia dos "xarás".

Além de Corinthians e Criciúma, a Série A está representada por oito clubes na 1ª fase da Copa do Brasil: Atlético-GO, Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Fortaleza, Inter, Juventude e Vasco.

Os outros dez participantes da elite nacional entram somente na 3ª fase. São eles: Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Bragantino, Fluminense, São Paulo (que estão na Libertadores), Athletico (classificado via Brasileirão 2023) e Vitória (campeão da Série B 2023). Ceará e Goiás são os outros já garantidos na etapa em questão.