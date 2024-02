Amigo de Galdames, tenista chileno treina de camisa do Vasco no Rio Open

O Vasco já tem seu representante no Rio Open. O chileno Cristian Garín, próximo adversário do brasileiro João Fonseca, treinou hoje (21) com a camisa vascaína (veja no vídeo abaixo). Ele é amigo do volante Pablo Galdames, seu compatriota e jogador do Cruzmaltino.

O que aconteceu

Garín realizou um treinamento na parte da tarde no complexo do Rio Open. A camisa personalizada com seu nome foi um presente do Vasco ao tenista, que fez questão de utilizá-la.