Transmissão ao vivo de Atlético-MG x América-MG: onde assistir com imagens

O América-MG é o líder do Grupo C e ainda não perdeu no Estadual. No confronto anterior, a equipe empatou com o Villa Nova por 0 a 0.

América-MG x Atlético-MG -- Campeonato Mineiro

Data e horário: 24 de fevereiro, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: TV Globo (MG), sportv2 e Premiere